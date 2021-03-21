Броско и заметно: Лариса Гузеева пошла на эксперимент с имиджем, по-новому подчеркнув глаза и брови

Лариса Гузеева решила попробовать новый макияж, она более ярко выделила глаза и заметно подчеркнула брови.

Образ несколько отличался от привычного, поэтому Teleprogramma.pro попросила прокомментировать профессионального визажиста Анастасию Амирханову, насколько он соответствует стилю ведущей и ее возрасту.

«Сейчас в тренде натуральный бьюти-макияж, когда он практически незаметен на коже, но при этом внешность выглядит более ухожей, однако он подходит только молодым девушкам. Дамам бальзаковского возраста и старше, чтобы выглядеть эффектно, нужны более заметные краски. Поэтому Ларисе Гузеевой столь яркий макияж подходит, он выглядит вполне адекватно», — сказала Анастасия.

Ранее об аутфите звезды проекта «Давай поженимся!» с чернильно-фиолетовым полупальто высказывалась стилист Элла Маковей. Она тоже сочла, что он вполне соответствует возрасту актрисы.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Амирханова является профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсах: «Красота на Волге», где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре «Roma Fashion Week» заняла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW а Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.

Смотрите также