Просто куколка: как выглядит красавица-жена комика Нурлана Сабурова

Артист шоу Stand Up на ТНТ часто рассказывает про свою благоверную на своих выступлениях.

Комик Нурлан Сабуров частенько на своих выступлениях высказывается о своей жене Диане. Из его стендапов известно, что она наполовину казашка и наполовину немка. Родила ему двух детей: дочь Мадину (в 2012-м) и сына Тагира (в 2017-м).

Артист шоу Stand Up на ТНТ нередко шутит о сообразительности супруги, посмеиваясь над ней, но при этом практически никогда не говорит о ее внешности. Оказалось, что девушка – настоящая красавица.

Как это часто бывает при соединении двух разных кровей (немецкой и казахской в данном случае), Диана является обладательницей экзотического неповторимого лица, девушка не похожа ни на кого другого. Она также имеет точеную фигуру и стройные ноги.

Сейчас брюнетка отдыхает на Мальдивах, поэтому оценить ее формы можно в полную силу по ее личному блогу, который заполняется многочисленными снимками в легких летних нарядах.

«И кто скажет, что ты двоих детей родила», «Какая у Вас фигура красивая, просто вау», «Стройная, огонь», «Это реальные ноги или фотошоп?», «Ноги супер! Красотка», — прокомментировали отпускные кадры фолловеры.

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