Советовал Васильев: Кока выбрала для весны модную укороченную куртку с мандариновым воротником

Клава Кока приобрела для этой весны трендовую укороченную куртку из лакированной кожи с меховым воротником. О том, что сейчас в моде приталенные модели до линии талии ранее рассказывал Александр Васильев.

Ведущий шоу Первого канала «Модный приговор» говорил, что такой крой показывает фигуру дам максимально изящно и женственно. Но при этом замечал, что, хотя оверсайз и отходит на второй план, исчезать с подиумов и из гардеробов он не собирается. Безразмерность будет актуальна еще около 10 лет.

Также историк моды высказывался по поводу цвета воротника и манжет куртки Клавы. Мандариновый тон в этом сезоне необычайно популярен. И у него есть одно приятное качество – тон освежает внешность, кроме того, идет практическим каждому.

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