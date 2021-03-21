Практично и универсально: Гузеева запечатлелась в чернильно-фиолетовом полупальто на фоне авто

Лариса Гузеева приобрела для весны полупальто чернильно-фиолетового оттенка, сочетав его с блузкой в тон, темно-синими брюками и лакированными ботильонами с узким мысом.

В таком виде ведущая телепроекта Первого канала «Давай поженимся!» запечатлелась на фоне автомобиля. Специально для Teleprogramma.pro лук звезды прокомментировала стилист Элла Маковей, обозначив его плюсы и минусы. А также дав рекомендации по его улучшению.

«Образ телеведущей прост и понятен большинству телезрительниц старшего возраста. Добротное полупальто прямого кроя, в тон ему блузка. Лариса сочетает темные чернильно-фиолетовые тона в одежде с черной обувью — традиционный беспроигрышный вариант. Так носили и в 90-х, так продолжают носить и сейчас. Но образ был бы более легким, если немного изменить длину и силуэт полупальто, чтобы избежать «монументальности» в верхней части фигуры. Выбор обуви в тон брюк или верхней одежды также придал бы образу больше элегантности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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