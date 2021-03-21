«Образ прекрасен»: Водонаева примерила актуальную косынку с меховым пальто и брюками палаццо

Алена Водонаева вышла на прогулку в меховом пальто «Тедди» оттенка экрю, актуальной косынке песочного цвета, терракотовых брюках палаццо и белых кроссовках. В качестве аксессуара экс-звезда «Дома-2» использовала двойную сумочку Louis Vuitton.

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Имидж-стилист Елена Дудкина в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировала лук девушки, отметив, что он довольно популярный сегодня.

«Образ прекрасен, но имеет напыление дня вчерашнего. Несмотря на актуальность косынки, трендовость подачи меняется каждый сезон. Шубки «Тедди» — вполне «да», на закате дня. Я бы этот образ расценила, как попсовый и растиражированный. Он еще имеет свою актуальность, но на финишной прямой.

Идет эра яркой подачи и более дерзких комбинаций. Трикотажные палаццо — очень даже «да». Остальное в этом сезоне донашиваем и начинаем дополнять более интересными акцентами. В целом все очень просто стало смотреться, но, если разбить все на разные образы, вполне может существовать в гардеробе», — прокомментировала эксперт.