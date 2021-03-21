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«Образ прекрасен»: Водонаева примерила актуальную косынку с меховым пальто и брюками палаццо

Имидж-стилист Елена Дудкина нашла аутфит светской львицы симпатичным, но довольно попсовым.

«Образ прекрасен»: Водонаева примерила актуальную косынку с меховым пальто и брюками палаццо
Алена Водонаева. Фото: Global look press

Алена Водонаева вышла на прогулку в меховом пальто «Тедди» оттенка экрю, актуальной косынке песочного цвета, терракотовых брюках палаццо и белых кроссовках. В качестве аксессуара экс-звезда «Дома-2» использовала двойную сумочку Louis Vuitton.

Имидж-стилист Елена Дудкина в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировала лук девушки, отметив, что он довольно популярный сегодня.

«Образ прекрасен, но имеет напыление дня вчерашнего. Несмотря на актуальность косынки, трендовость подачи меняется каждый сезон. Шубки «Тедди» — вполне «да», на закате дня. Я бы этот образ расценила, как попсовый и растиражированный. Он еще имеет свою актуальность, но на финишной прямой.

Идет эра яркой подачи и более дерзких комбинаций. Трикотажные палаццо — очень даже «да». Остальное в этом сезоне донашиваем и начинаем дополнять более интересными акцентами. В целом все очень просто стало смотреться, но, если разбить все на разные образы, вполне может существовать в гардеробе», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Дудкина — имидж-стилист, дизайнер одежды. Образование — высшее архитектурное. Закончила курсы Галы Борзовой, School gosh, PSFA. Опыт работы — с 2012 года.

Елена Дудкина
Елена Дудкина. Фото: личный архив

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