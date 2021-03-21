Акцент на тонкую талию: Валерия в струящемся платье в пол вышла на променад в отпуске

Звезда отдыхает в Дубае с мужем, сыном, невесткой и внучкой.

Для певицы Валерии этот отпуск, пожалуй, стал совершенно особенным. Ведь она впервые отправилась в жаркие страны с маленькой внучкой Селин. Малышке всего 2,5 месяца, но она отлично перенесла полет до Арабских Эмиратов.

Компанию звезде также составили счастливые молодые родители: сын звезды Арсений и его жена Лиана, а также муж артистки продюсер Иосиф Пригожин. В Дубае часть забот о ребенке легла на плечи бабушки и дедушки, которые с удовольствием взяли ее на себя. Валерия впервые здесь искупала крошку, а Иосиф прогулялся с ней в колясочке.

«Самое счастливое время —время, проведенное с любимыми людьми», — написала Валерия в личном блоге.

Свой пост артистка украсила фотографией вечернего отпускного променада, престав на ней в красном платье в пол, сшитом на запах. Такие модели, по мнению Александра Васильева, великолепно подчеркивают талию. Они с легкостью формируют фигуру даже там, где ее нет и идут любым женщинам – и стройным, и корпулентным.

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