«Не помню точно, сколько мне лет»: Екатерина Стриженова прокомментировала свое 53-летие

В одной из последних публикаций ведущей программы «Время покажет» — Екатерины Стриженовой — появилась фотография знаменитости среди большого количества букетов. Все эти цветы жена Александра Стриженова получила на день рождения.

Отметим, 20 марта 2021 года Екатерине исполнилось 53 года. Однако актриса уверяет, что не помнит своего возраста. Стриженова рассказала, что ей постоянно приходится высчитывать, сколько ей лет. Потому что в душе знаменитость чувствует себя молодой. А востребованность на работе и дома только способствуют этому чувствую.

«Я никогда не помню точно, сколько мне лет, и если вдруг кто-то спрашивает, считаю от года рождения — 1968! В интервью мне часто задают вопрос, как я отношусь к своему возрасту. Пока рядом любимый муж, пока у меня много работы, пока я еще нужна своим детям и пока мне доверяют внука, я к этим цифрам никак не отношусь — я по этому поводу вообще не заморачиваюсь! Сегодня мой первый день рождения без мамы, вот от этого грустно», — призналась Стриженова.

Екатерина запечатлелась возле праздничного торта с розовой глазурью и цветочных букетов. Для фото артистка нарядилась в голубое платье с узорами.

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