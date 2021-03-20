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Всех цветов и оттенков: Светлана Бондарчук вслед за Тиной Канделаки облачилась в яркий весенний аутфит

Телеведущая показала свой вариант радужного образа.

Всех цветов и оттенков: Светлана Бондарчук вслед за Тиной Канделаки облачилась в яркий весенний аутфит
Светлана Бондарчук. Фото: Instagram.com/a030aa

Организатор светских вечеринок Светлана Бондарчук поделилась свежим роликом, в котором предстала в разноцветном наряде. Примечательно, что модный look знаменитость составила для прогулки по морскому берегу.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука надела шапку-бини цвета лазурного неба, зауженные джинсы ярко-розового оттенка. К ним экс-редактор журнала Hello! подобрала белоснежный удлиненный свитер с воротником-стойкой. Поверх него Светлана накинула куртку с желто-фиолетовыми пятнами. А на ногах Бондарчук были лаковые ботинки на квадратном каблучке.

В таком ярком наряде знаменитость прошлась по берегу из гальки. Светлана полюбовалась светлой морской водой и восхитила многих поклонников смелым фэшн-решением.

«Яркая, молодая!», «Красота!», «Кака стильно», «Такая приятная женщина», «Роскошная женщина», — написали подписчики Светланы в комментариях под фото.

Напомним, недавно телеведущая Тина Канделаки тоже решила добавить ярких красок в свой гардероб. Знаменитость выбрала желтое пальто и мандариновую блузку. В таком наряде она отправилась на встречу с подругами. Тина дополнила аутфит черной юбкой, серым пиджаком и кожаными сапогами.

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Звездный стильСветлана БондарчукТина Канделакияркие цвета