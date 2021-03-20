«Очень волнительный момент»: Юлия Савичева боится оставлять ребенка одного дома

Певица уверена, что не сможет спокойно работать, если Аня будет находиться в одиночестве.

В одной из последних публикаций личного профиля артистка Юлия Савичева объяснила, почему не готова оставлять дочь Анну без просмотра.

Исполнительница напомнила, что ее девочке четыре года. Поэтому пока знаменитость постоянно контролирует ребенка. Однако Юлия понимает, что скоро девочка подрастет и пойдет в школу. Значит, встанет вопрос: сможет ли она без взрослых находиться дома?

«Точно не помню, в каком возрасте меня начали оставлять одну, кажется, что мне было около восьми лет. Приходя со школы, я проводила время дома в компании с собакой, у нас была длинношерстная немецкая овчарка», — вспомнила певица свое детство.

Как отметила Савичева, ее мама никогда не находила маленькую Юлю одну. Поскольку девочка так переживала, что прибегала к соседям и дожидалась родительницу в их компании.

«Моей Ане скоро четыре, мы, конечно, одну ее не оставляем, она постоянно в окружении взрослых. Когда я смогу оставлять ее без присмотра — не знаю, очень волнительный момент. Я уверена, что места себе находить не буду», — резюмировала Юлия.

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