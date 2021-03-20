«Склоняюсь к энергичным голосам»: Лобода объяснила, почему на «Голосе» не повернулась к хорошо поющей девочке

В новом выпуске шоу «Голос. Дети» зрители не согласились с мнением жюри, которое не пропустило на этапе слепых прослушиваний Елену Чеснокову дальше бороться за звание лучшего детского голоса страны.

14-летняя девушка исполнила песню «Белым снегом». Напомним, музыку к композиции написал Евгений Родыгин, а слова — Григорий Варшавский. В последнее время ее исполняла в качестве сольного репертуара певица Пелагея.

Когда Чеснокова запела, зрители были уверены в успехе начинающей артистки. Однако никто из судей не повернулся к Елене.

«Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни… Правильный репертуар для такого голоса. Я больше все-таки склоняюсь к энергичным голосам», — прокомментировала свое решение Светлана Лобода.

Что касается Егора Крида и Басты, тут поклонники юной вокалистки вообще не услышали внятного ответа. Егор воздержался от комментариев, а Василий Вакуленко оправдался тем, что Чеснокова в принципе сформированный артист, поэтому ей на проекте делать нечего.

«Она просто поет лучше наставников, вот и не повернулись», «Случайно посмотрел и был восхищен! Очень жаль, что потрясающее исполнение на русском языке никому там не нужно», «Девочка с хрустальным голосом. Таких так мало на нашей эстраде!», — раскритиковали зрители жюри в комментариях под выступлением Елены на YouTube.

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