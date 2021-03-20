Наталья Рудова появилась на вечеринке в платье, как у Марии Погребняк

Недавно в Stories личного микроблога артистки Натальи Рудовой появилась запись знаменитости со светского мероприятия. Для вечеринки исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» облачилась в темное платье со сборками длины мини. Примечательно, что ранее в этом же наряде выходила модель Мария Погребняк.

Отметим, что жена футболиста Павла Погребняка в аутфите со звездочками и открытыми плечами пришла на презентацию новой песни группы NGM. Напомним, к бой-бенду «Не говори маме» не так давно присоединился подопечный продюсера — блогер Илья Милохин.

И вот, спустя неделю, точное такое же платье демонстрирует Рудова. Знаменитость появилась в компании дизайнера Виктории Десятниковой, модели Сергея Буниятова и продюсера Ульяны Бананы.

Десятникова записала короткий ролик, в котором показала танцы подруги Натальи. Рудова покружилась под музыкальное сопровождение. Она со всех сторон продемонстрировала черное платье с принтом. Также девушка похвасталась новыми туфлями. Ранее артистка рассказывала, как сильно хотела эти босоножки. Обувь Jimmy Choo с жемчужинами и открытым мысом Наталья уже показала в Stories личного аккаунта.

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