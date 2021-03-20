«У меня обязательно будет хороший»: Анна Хилькевич рассказала о своем отношении к мужчинам

В одной из последних публикаций актрисы Анна Хилькевич можно найти личное отношение знаменитости к представителям противоположного пола. По словам исполнительницы роли Марии Беловой в сериале «Универ», многие женщины навязали себе неправильные установки. Поэтому не могут обрести счастье в личной жизни.

Жена бизнесмена Артура Волкова заявила, что один раз ей изменили. Однако это не уменьшило веры артистки. Она точно знала, что встретит на своем жизненном пути достойного партнера:

«Я их слушала и думала: «Ну неужели действительно так?». Были случаи, когда я в юности за компанию хаяла парня своей подруги… Но, честно признаться, всегда где-то в глубине души верила: настоящие мужчины есть, и любить они умеют, и у меня обязательно будет хороший».

Однако, актриса понимает: одной веры мало. Хилькевич призналась, что с детства видела положительный пример взаимоотношений мужчины и женщины. Но некоторым повезло меньше.

«Главное — верить, знать себе цену, уметь отличать добрые намерения от манипуляций. И отказаться, наконец, от этих установок с одной стороны, а с другой забыть правило «вышла замуж / начала встречаться — терпи»», — резюмировала Анна.

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