«С рыбой было покончено»: Максим Виторган рассказал о своих предпочтениях в еде

Бывший муж Ксени Собчак — Максим Виторган — признался, что его нельзя оставлять наедине с колбасой и бородинским хлебом. Знаменитость просто не сможет остановиться.

Напомним, ранее в своей любви к колбасным изделиям признавалась телеведущая Ольга Бузова. Даже друзья и коллеги девушки при любом удобном случае дарят артистке сервелат и ветчину.

Вот и сын актера Эммануила Виторгана оказался неравнодушен к этому блюду. Зато к кокосу и устрицам Максим относится с подозрением. Также знаменитость не очень любит рыбу, потому что переел ее в детстве.

«После того, как в детстве несколько лет подряд летом меня родители отправляли в Астрахань «на базы» к моему дяде и двоюродному брату, которые были заядлыми рыбаками, где мы жили под колпаком из марли в картонных домиках и с утра до ночи ловили, разделывали и готовили рыбу всех мастей, с рыбой было покончено на долгие годы. И вот только чуть более 10 лет как мы возобновили наши отношения», — заявил Виторган.

Еще одной вкусовой особенностью актера является сочетание бородинского хлеба с арбузом:

«Я привнес бородинский в мои очень теплые отношения с холодным хрустящим арбузом. Это все я к чему? Похоже, к еде я отношусь лучше, чем к людям. Нет, в отдельных случаях это не так».

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