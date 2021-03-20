Андрей Лавров из сериала «След» задержан за угрозы автоинспектору

Актер Андрей Лавров задержан в Москве за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику военной автоинспекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, 44-летний артист с ножом-бабочкой в руках на повышенных тонах разговаривал с инспектором на Котельнической набережной в районе Кузнецкого моста. В результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что сам актер сознался в содеянном. По данным Life Shot, в отношении актера возбуждено уголовное дело.

Напомним, Андрей Лавров стал известен после съемок в телесериале «След». Там актер исполняет роль капитана Котова. Также он сыграл в сериалах «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному» и «СОБР». В основном все роли знаменитости связаны с жизнью различных военных подразделений и работой правоохранительных органов.

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