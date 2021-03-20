«Новый способ омоложения»: Ковальчук показала, как проводит время с трехлетней дочерью

В 2017 году Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями. Девочку назвали Амелия. Пара тщательно скрывает ее от посторонних глаз. В своем Instagram Юлия поделилась кадрами с отпуска, на которых показала, как проводит время с дочкой.

«Найден новый способ омоложения. Все вопросы к моей дочери. Она сказала: «Точно работает», — написала Ковальчук.

Фанаты оценили старания Амелии и чувство юмора ее мамы.

«Умничка! Рецепт, пожалуйста! Молодцы!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в ноябре Ковальчук отметит свой 39-й день рождения. Известность она получила благодаря группе «Блестящие», в которой пела семь лет. С 2008 года занялась сольной карьерой.

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