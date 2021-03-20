«Посвящаю бывшему»: Кошкина показала стройные ноги в чулках

Яна Кошкина – обладательница яркой внешности и стройной фигуры. В прошлом она занималась художественной гимнастикой и имеет звание мастера спорта. Телеведущая не упускает возможности поделится своими снимками, которые подчеркивают ее внешность, в Instagram. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в чулках в сетку, высоких сапогах в «зверином» стиле и халате с перьями-фэнтези.

«Не буду кривить душой, фото посвящаю бывшему! Вот думаю: 10 лет как никак… мириться с ним, или пришло время обратить внимание на других мужчин?», — написала Кошкина.

больше по теме Яна Кошкина в «леопардовом» платье засветила внушительный бюст Брюнетка поделилась кадрами в своем микроблоге.

О ком идет речь, неизвестно, так как Яна тщательно скрывает личную жизнь. В прошлом году ходили слухи, что у нее роман с юмористом Гариком Мартиросяном. Однако брюнетка их никак не комментировала.

Смотрите также: