«Ко мне в ленту только через постель попасть можно»: Асмус представила «нового любовника»

Поклонники звезды гадают, с кем она сделала несколько совместных кадров.

Актриса Кристина Асмус в Instagram разместила несколько фотографий с неким мужчиной, которого поклонники приняли за ее нового любовника. Зовут его, судя по всему, Егор Медведев.

«Кристина сказала, Кристина сделала! Обещала сообщить о новых датах легендарного провокационного шоу «Вернувшиеся», в котором мы можем с вами оказаться один на один в комнате? Сообщила, и билеты были раскуплены мгновенно!» — заявила она.

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Между тем многих поклонников стало интересовать, кто изображен на кадрах вместе с ней. «Кто это? Новый любовник?» — спросил один из пользователей.

«Конечно! Ко мне в ленту только через постель попасть можно». Кристина Асмус

Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус рассталась с юмористом Гариком Харламовым. У них есть совместная дочка. Звезды сохранили добрые отношения ради ребенка. За последнее время Кристине Асмус не раз приписывали романы, но она, судя по всему, пока одинока.

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