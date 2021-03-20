«Шикарно выглядите»: Королева блеснула «ложбинкой греха», облачившись в халат

Наташа Королева и Тарзан улетели в отпуск на Мальдивы. Но даже во время отдыха певица не забывает о работе. В своем Instagram она напомнила о предстоящем концерте, а также разместила видеоролик, на кадрах которого исполнила песню. Королева позировала в легком халате, блеснув «ложбинкой греха».

«Красотка такая! Шикарно выглядите, как в молодости! Хорошего вам отдыха», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале января Королева и Тарзан представили фанатам новую песню и клип «Гори, гори». Видео они снимали на Занзибаре, где оба принимали участие в съемках проекта «Племя» осенью прошлого года. Песня стала своеобразным гимном их любви. Напомним, в прошлом году звездная семья попала в скандал, связанный с изменой танцора.

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