«Пираты Карибского моря»: Тимати отметил день рождения дочки на Мальдивах

На вечеринке, судя по всему, была и участница «Холостяка» Мария Вебер.

Дочке Тимати и Алены Шишковой – Алисе исполнилось семь лет. В день рождения девочки звездный отец устроил грандиозную вечеринку в стиле «Пиратов Карибского моря» на Мальдивах.

«День рождения Алисы в пиратском стиле», — написал в своем Instagram Тимур.

Мамы девочки на островах не было, а вот участница нового сезона «Холостяка» Мария Вебер делилась в своем микроблоге видеороликами с празднования. Хотя по условиям проекта, все задействованные в проекте лица не должны раскрывать моменты личной жизни до окончания телеверсии шоу.

К слову, в день знакомства с Тимати, Мария подарила ему доку для серфинга. Она, как и музыкант, тоже увлекается этим видом спорта. Известно, что девушка родом из Сочи и учится на факультете журналистики.

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