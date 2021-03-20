«Есть что-то ненужное?»: Дмитрий Нагиев отрезал штанины у брюк Ивана Урганта в эфире его шоу

Актер пришел в студию в джинсовых шортах, и над ним стал подтрунивать телеведущий.

Актер Дмитрий Нагиев отрезал штанины у брюк телеведущего Ивана Урганта в эфире его шоу. Отметим, что в студию программы он заявился в джинсовых шортах. В связи с этим Ургант стал подтрунивать над другом и шутить над его внешним видом.

«Есть что-то ненужное? Я тебе с удовольствием сделаю шорты». Дмитрий Нагиев

В этот момент Ургант достал ножницы. Нагиев поинтересовался, есть ли джинсы у телеведущего. Их под рукой не оказалось. Тогда Ургант предложил порезать его брюки. «Я отвечу, как раввину, режь!» — смело сказал ведущий шоу.

Недолго думая, Нагиев стал отрезать штанины у брюк с помощью выданных ему ножниц. В процессе звезды активно шутили друг над другом. Ургант, например, все время боялся, как бы Нагиев что-нибудь ему не отрезал. Нагиев же издевался над стоимостью костюма телеведущего, который пришел в негодность. В итоге шоу Иван Ургант уже продолжал в симпатичных шортах.

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» идет на Первом канале. У программы очень хорошие рейтинги. В студию приходят звезды шоу-бизнеса, а также популярные актеры.

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