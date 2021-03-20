«В ближайшее время»: астролог Володина назвала даты рождения тех, кому легче похудеть

При этом год рождения значения не имеет.

Астролог Василиса Володина, которая приобрела широкую популярность в программе «Давай поженимся», сделала необычный расчет. Она назвала даты рождения тех людей, которым будет легче всего похудеть в ближайший месяц, а именно до конца апреля. При этом год рождения значения не имеет. Информацией блондинка поделилась в своем Instagram.

«В ближайшее время (до конца апреля) легче обычного будут худеть те, кто родился в любом году в такие даты: 1-3 января, 29 января – 1 февраля, 28 февраля – 3 марта, 30 марта-2 апреля, 30 апреля – 3 мая, 31 мая – 3 июня, 1-4 июля, 2-5 августа, 2-5 сентября, 3-5 октября, 2-5 ноября, 2-4 декабря, 31 декабря», — написала Володина.

По признанию блондинки, сама она в этот список не входит.

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