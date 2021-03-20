«На ее тело без слез не взглянешь»: Волочкова вспомнила совместный поход в баню с Собчак

Как отметила балерина, смотреть на светскую львицу еще можно, но восхищаться ей никак нельзя.

Балерина Анастасия Волочкова в интервью YouTube-каналу «Дай сказать» в очередной раз нелестно отозвалась о своей «заклятой подруге» светской львице Ксении Собчак. Она вспомнила их интервью двухгодичной давности, когда телеведущая пришла в дом к балерине, а позже напросилась к ней в баню.

Как отметила Волочкова, Собчак в какой-то момент полезла к ее груди. Это было обескураживающе. По словам танцовщицы, телеведущая проявила полную невоспитанность и зависть к формам звезды.

«Когда мы выходили из бани, Ксюша быстро убежала, не смыв тушь. Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!» Анастасия Волочкова

Напомним, что Волочкова и Собчак в очень напряженных отношениях уже не один год. В начале нулевых, как ранее рассказывала балерина, Собчак увела у нее олигарха. Правда, сама телеведущая отмечала, что это неправда. Она всегда встречалась только с холостыми мужчинами.

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