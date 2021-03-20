Из любой точки мира: Макеева рассказала, кем работает ее будущий муж

В прошлом году актриса Анастасия Макеева объявила о новых отношениях, но личность мужчины скрывала. Недавно стало известно, что избранником артистки стал Роман Мальков. На днях он сделал ей предложение руки и сердца на сцене театра в присутствии зрителей и родителей.

В своем Instagram Анастасия рассказала, что у нее часто спрашивают, чем же занимается ее будущий муж. Вопросы она переадресовала Роману, а ответом поделилась в своем микроблоге. Выяснилось, что мужчина по профессии физик-теплоэнергетик. Сейчас он занимается проектированием зданий, а работать может из любой точки мира.

«Чтобы проектировать здания, надо немножко понимать в этом, иметь грамотных специалистов», — рассказал Роман.

Добавим, что в эти дни Макеева и Мальков отдыхают в Адлере.

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