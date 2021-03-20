Сын Плющенко и Рудковской поставил сердечко под снимком Косторной с тренировки в сборной

Как известно, за Гном Гномыча страничку в Instagram ведет его мама.

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша поставил сердечко под фотографией в Instagram фигуристки Алены Косторной, на которой она запечатлена на тренировке в сборной России на базе в Новогорске. На кадре девушка, которая является запасной на чемпионате мира, держит в руках свою любимую собачку.

«Добро пожаловать домой, маленькая Одри», — подписала кадр Алена Косторная.

Отметим, что за Гном Гномыча его страничку в Instagram ведет мама. Скорее всего, сердечко — ее рук дело.

«Ого, значит все остались в хороших отношениях. Это круто», «Добро пожаловать домой, Аленушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году Алена Косторная, которая является чемпионкой Европы 2020 года, приняла неожиданное решение уйти от Этери Тутберидзе в группу к Евгению Плющенко. Не так давно она вернулась к тренеру, которая приняла ее обратно. Многие поклонники фигурного катания осуждают поведение родителей фигуристки, которые, откровенно говоря, мечутся между наставниками, чем делают, как думают некоторые, своей дочери только хуже.

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