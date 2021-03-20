«Просто захотелось перемен – нормальное женское желание»: внучка Гурченко о связи с Шаляпиным

Как отметила Елена Королева, они с музыкантом друзья.

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева опровергла слухи о своем романе с музыкантом Прохором Шаляпиным. По ее словам, они просто друзья, а перемены во внешности, которые в последнее время произошли, никак не связаны с личностью исполнителя.

«Просто захотелось перемен – нормальное женское желание. У нас с Прохором нет никакого романа! Мы с ним познакомились на съемках программы «Звезды сошлись» и поняли, что совпадаем во взглядах на многие вещи, нам интересно общаться».

Елена Королева

Как отметила Елена Королева, Прохор Шаляпин очень клевый, симпатичный мужчина. Его искренность внушает ей доверие. Кстати, вместе с ним 27 марта она собирается появиться на юбилее актера Никиты Джигурды. По ее словам, нет ничего страшного, когда друзья вместе посещают праздники и прочие мероприятия, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Прохор Шаляпин также опроверг роман с внучкой Людмилы Гурченко. Как отметил музыкант, ему часто приписывают отношения с девушками и даже пенсионерками. Он спокойно относится к сплетням вокруг своего имени.

Смотрите также: