«Комочек счастья»: сын Валерии показал наряженную в комбинезон с Микки Маусами двухмесячную дочку

Малышка Селин отдыхает с мамой, папой, бабушками и дедушками в Дубае.

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, в первый день наступившего года стал отцом. Жена Лиана подарила ему дочку Селин. Новоиспеченные родители с головой ушли в новые заботы и наслаждаются общением с крохой, которая растет не по дням, а по часам.

В начале марта семейство отправилось в первый отпуск в жизни малышки Селин. Выбирали направление недолго и остановились на Дубае. Полет девочка перенесла хорошо и даже не плакала. Адаптация к лету тоже состоялась благополучно.

больше по теме Маленькая блондинка: невестка Валерии показала двухмесячную дочку на руках у своей сестры Крошка Селин отдыхает с родителями в Арабских Эмиратах.

Сын Валерии часто снимает дочку на видео в Instagram. Он как будто до сих пор не может поверить в свое счастье и каждый раз испытывает неподдельные эмоции. В этот раз он показал дочку, наряженную в комбинезончик с Микки Маусами. Селин активно семенила ножками и умилила этим папу.

«Ты куда собралась, принцесса? Куда бежим?», — поинтересовался у малышки отец.

Малышка спокойно лежала и слушала папин голос, крепко сжав крошечные кулачки и продолжая перебирать ножками, будто и вправду собралась убежать.

«Просыпаешься, а у тебя всегда теперь комочек счастья рядом?», — подписал видео Шульгин.

Смотрите также