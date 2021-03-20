«Без вариантов»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров назвал самого загадочного персонажа проекта

Предположить, кто скрывается в костюме этого животного, не в силах ни жюри, ни бывшие участники.

Юрий Стоянов стал участником второго сезона шоу «Маска» на НТВ. Знаменитый артист скрывался в костюме банана и большинством членов жюри был отгадан верно. Лишь Филипп Киркоров готов был не верить собственным глазам и уверял, что слышал во фрукте нотки голоса Александра Буйнова.

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров пообщался с выбывшим героем проекта и поинтересовался его мнением насчет остальных участников. Стоянов твердо уверен, например, что знает имя артиста, который является Неваляшкой. Также он первым отгадал верно, что в костюме Ананаса был Иосиф Пригожин.

А вот относительно Ламы у Стоянова нет никаких зацепок. «Без вариантов», — резюмировал артист. И ведущий с ним согласился.

«Каждый раз Лама удивляет, и я понятия не имею вообще, даже никаких предположений нет по поводу версий. Самая загадочная маска в нашем шоу», — признал Макаров

Напомним, что проект уже покинули четыре маски, включая Банан. Всего осталось 10 персонажей.

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