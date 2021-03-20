«Это просто гадость»: Певцов раскритиковал «Левиафан» с Серебряковым в главной роли

Как отметил актер, данное кино художественным не стало, а до документального не дотянулось.

Актер Дмитрий Певцов нелестно отозвался о картине «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева. Фильм вышел на экраны в 2014 году и стал одним из главных открытий сезона, произведя эффект разорвавшейся бомбы. В главной роли снялся близкий друг Певцова актер Алексей Серебряков, с которым они вместе играли в «Бандитском Петербурге».

Как отметил Дмитрий Певцов, Алексея Серебрякова он считает не просто своим другом, а родственником и братом. Он уважает его мнение, но насчет величия данной картины в корне с ним не согласен, сообщает «АиФ».

«Левиафан», на мой взгляд, как кино никакого отношения к искусству не имеет. Художественным оно не стало, до документального не дотянулось. Это просто гадость. Есть гораздо более сильные документальные фильмы на эту тему». Дмитрий Певцов

Напомним, что Алексей Серебряков недавно заявил, что возвращается в Россию. Последние годы он со своей семьей жил в Канаде. При этом нередко нелестно отзывался о родине, в частности, говоря, что русской национальной идеей является сила, хамство и наглость.

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