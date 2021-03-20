«Своего стиля у Манижи нет»: имиджмейкер оценил гардероб певицы

Эксперт моды Анвар Очилов заметил, что в нарядах звезда много повторяется и смешивает тренды.

29-летняя певица с восточными корнями Манижа Сангин, или просто Манижа, этой весной будет представлять нашу страну на вокальном конкурсе «Евровидение». За девушку проголосовало большинство зрителей, наблюдавших по Первому каналу отборочный тур.

Сейчас звезда активно готовится завоевать европейские сердца меломанов, а тем временем стилисты уже оценили гардероб Манижи и ее манеру одеваться. Так, модный эксперт Анвар Очилов наблюдает у исполнительницы привычку если не подчеркивать, то явно не скрывать особенности своей фигуры.

Кроме того, девушка не гнушается ходит в одном и том же несколько раз, в отличие от светских львиц.

Анвар Ачилов также наблюдает в образах Манижи особенность миксовать различные стили и национальные мотивы – европейские, азиатские и восточные. Но не считает, что это минус.

«Сейчас это тренд – смешивать различные стили даже в одной коллекции модного дома, а уж в гардеробе женщины и подавно. Пока своего сформировавшегося стиля у Манижи нет. Но в 29 лет и жизнь только начинается, и стиль у большинства женщин только формируется. Хотя у представителей публичных профессий по идее эти модные процессы должны происходить раньше», — приводит слова фэшн-эксперта «Комсомольская правда».

Разобрал Ачилов и образ, в котором звезда представила свою композицию для конкурса. Стилист назвал наряд абсолютным крахом и порекомендовал девушке пересмотреть свой стиль для выступления на европейском шоу.

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