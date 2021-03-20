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Хромченко назвала трендом: Брежнева появилась на шоу у Урганта в жакете с цветочным принтом

Певица стала героиней пятничного выпуска.

Хромченко назвала трендом: Брежнева появилась на шоу у Урганта в жакете с цветочным принтом
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

На шоу «Вечерний Ургант» вновь была приглашена экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Знаменитая певица посетила гостеприимную студию в тотальном черном наряде с одним ярчайшим акцентом – стильным жакетом с цветочным принтом.

Кстати, именно такой рисунок ранее Эвелина Хромченко назвала трендовым в наступившем сезоне.

Вера Брежнева удивила Ивана Урганта признанием в том, что сменила стиль и отказалась от каблуков.

«Десять процентов из ста», — охарактеризовала место шпилек в своем гардеробе певица.

Реакция Урганта и зрителей последовала незамедлительно – новость они восприняли с разочарованием. Но Брежнева поспешила успокоить – короткие юбки не исчезнут из ее гардероба, а лишь будут комбинироваться с кедами. И такое решение она объяснила возрастом – в феврале блондинке исполнится 39 лет.

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