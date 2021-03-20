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«Не в нем дело»: Певцов оправдал Малахова, передачи которого ранее активно критиковал

По словам актера, телеведущий - всего лишь нанятый сотрудник.

«Не в нем дело»: Певцов оправдал Малахова, передачи которого ранее активно критиковал
Дмитрий Певцов. Фото: Globallookpress.com

Актер Дмитрий Певцов, который ранее активно призывал закрыть проект «Дом-2» и программы Андрея Малахова, неожиданно оправдал телеведущего.

Андрей Малахов
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

«Телевидение давно уже потеснил интернет. Влияние Сети на молодежь гораздо больше. Ну а Малахов — всего лишь один из многих, нанятый сотрудник, работающий на очередную телекомпанию. Не в нем дело…»

Дмитрий Певцов

Как отметил Дмитрий Певцов, подобные Малахову программы есть практически на всех федеральных каналах. Он считает, что государство должно обратить внимание на проблему контента. По словам актера, подобного рода передачи ничего, кроме низменных страстей, праздного любопытства и ложного самомнения людям не дают. Как он считает, полезной информации в них минимум. Идет самая откровенная, как он выразился, «дебилизация мозгов», сообщает «АиФ».

Ранее Дмитрий Певцов назвал передачи Андрея Малахова «потными». По его словам, цензура на телевидении просто необходима, чтобы не засорять масс-медиа второсортным контентом.

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