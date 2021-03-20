Панайотов рассказал, кому надо задавать вопросы об отсутствии его песен в шорт-листе «Евровидения»

Как заметил исполнитель, однажды он все-таки поедет на конкурс.

Певец Александр Панайотов назвал человека, которому следует задавать вопросы об отсутствии его песен в шорт-листе перед отбором на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году.

«Вопрос не ко мне, а к Юрию Аксюте. Мы отправляли несколько песен». Александр Панайотов

Как заметил исполнитель, однажды он все равно поедет на «Евровидение». Он уверен, что у него неплохие шансы на победу. По словам Александра Панайотова, в этом году участников на конкурс выбирали из молодняка и новой школы. Он считает, что сегодня ставку уже не делают на голос исполнителя. Из списка претендентов он хорошо знаком с Машей Зайцевой из группы «2Маши». Ее он знает уже 15 лет еще со времен «Народного артиста», сообщает «Собеседник».

Напомним, что Юрий Аксюта — главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала. При его непосредственном участии были в разные годы запущены такие проекты, как «Фабрика звезд», «Две звезды», «Голос» и «Голос Дети». Именно он участвует в выборе участника от России на «Евровидение».

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