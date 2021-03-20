Весенняя: Асмус предстала в вязаном свитере с рукавами разного цвета и молочных брюках-дудочках

32-летняя звезда театра и кино Кристина Асмус отправилась на съемки в Санкт-Петербург. Девушка рассказала, что добралась до Северной столицы на «Сапсане», и показала, в каком номере гостиницы остановилась. Она всегда с удовольствием общается с подписчиками своего микроблога, хоть и часто натыкается на хейт недоброжелателей.

Перед тем как отправиться в командировку, звезда устроила фотосессию. Она позировала дома в стильном образе, облачившись в вязаный свитер с рукавами разного цвета и брюки-дудочки молочного оттенка. Завершили лук белые ботинки-казаки.

Светлый весенний образ привел поклонников звезды в восторг. Они поспешили оценить прикид любимицы в комментариях.

«Красотка солнечная», «Очаровательная», «Красивая», «Что за свитер?!», «прикид на стиле. Видно, что весна скоро», «Крис! Ты яркая, горячая, пылкая!», «Кристина какая же ты красивая просто нереально», — пишут восторженные фанаты.

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