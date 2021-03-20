«При живом отце говорит о нем, как о мертвом»: Федосеева-Шукшина высказалась о сыне Алибасова

Как отметила актриса, пока она жива - будет жить и ее брак с продюсером.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что пока безуспешно пытается связаться со своим мужем продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым. Она уверена, что супруг без нее сильно страдает. Во всех бедах она винит сына продюсера.

«Пока жива я и жив наш брак – будет жить и мой муж. Меня, кстати, очень беспокоит, что при живом отце сын говорит о нем, как о мертвом. Это просто возмутительно!» Лидия Федосеева-Шукшина

Как отметила Лидия Федосеева-Шукшина, она верит, что продюсер в ближайшее время вернется из Калининграда, куда его увез сын, в Москву. Она хочет жить с ним вместе в квартире на Новом Арбате. Зовет его к себе в гости. Она считает, что если они будут жить с Алибасовым «подальше от своих деток», то их отношения быстро наладятся, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Бари Алибасов сейчас находится не в самом лучшем состоянии. После серии инцидентов со своим участием он уже не может обходиться без посторонней помощи.

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