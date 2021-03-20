«Преследует нас. Преследует меня»: кто хозяйничает на могиле Децла спустя два года после его смерти

Сын рэпера Децла Антоний в сторис Instagram обратился за помощью к своим подписчикам. Дело в том, что подростка и его семью стал преследовать некий мужчина по имени Виктор. Этот человек, в частности, постоянно приходит на могилу его покойного отца.

«Те, кто знает этого психопата лично. Поговорите с ним что ли. Проведите воспитательную беседу. Он предлагает людям две тысячи за фотографию с моей мамой. Преследует нас. Преследует меня. Написывает и названивает нашим друзьям. Рассказывает всякие небылицы и создает по 10-15 аккаунтов в сутки. Это ненормально». Антоний Толмацкий

Между тем сам Виктор уверяет, что прекрасно знал Децла, который при жизни был его другом. Кроме того, он знаком и с Антонием. Подросток же просит вмешаться в эту историю правоохранительные органы.

Напомним, что рэпер Децл ушел из жизни в феврале 2019 года. На момент смерти ему было всего 35 лет. Кирилл Толмацкий скончался в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

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