Три спальни, кухня-гостиная и два санузла: Рапунцель показала новую четырехкомнатную квартиру

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель в сторис Instagram провела экскурсию по своей новой четырехкомнатной квартире, площадь которой составляет 117 квадратных метров. Как отметила звезда, в недалеком будущем она устроит в апартаментах новоселье для друзей.

Заметим, что в новой квартире у Алены Рапунцель уже сделан ремонт. Дизайн выполнен в классическом стиле с претензией на роскошь. В квартире три спальни, кухня-гостиная и два санузла, оборудованных по последнему слову техники.

Отметим, что Алена Рапунцель сейчас активно развивает свой блог. Она рассказывает о воспитании сына, которого родила от другого участника скандальной телестройки Ильи Яббарова. С мужчиной она уже давно не живет.

Добавим, что сейчас сердце Алены Рапунцель несвободно. Она встречается с 22-летним танцором Ильей Семиным. Кстати, он активно помогал девушке с переездом в новое жилье.

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