«Тимур не дурак, чтобы так палиться»: участница «Холостяка» высказалась об отношениях Тимати и Вебер

Одна из участниц шоу «Холостяк», которое с успехом стартовало на канале ТНТ, Адель Вейгель заявила, что никакого романа у рэпера Тимати и другой участницы проекта Марии Вебер на самом деле нет. Как известно, шоу уже сняли, а Вебер в эти дни проводит время с музыкантом на Мальдивах, где они занимаются серфингом. Сразу же поползли слухи, что у них роман и якобы уже ясно, кто победит на проекте.

«Тимур не дурак, чтоб так палиться. Она подарила ему доску для серфа, а он просто пообещал пригласить ее в свой кемп, не больше. Всех развели, и все верят!» Адель Вейгель

Напомним, что Мария Вебер стала первой конкурсанткой, с которой познакомился Тимати на шоу. Она начала, что называется, с места в карьер: вручила ему шикарную доску для серфа, чем сразу же привлекла к себе внимание.

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Добавим, что Мария Вебер родом из Сочи. Замужем не была, детей у нее нет. Она учится в Кубанском государственном университете на факультете журналистки, сообщает «СтарХит».

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