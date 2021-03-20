«Есть люди, у которых я стал нерукопожатным»: иеромонах Фотий вспомнил о травле после «Голоса»

Иеромонах Фотий в эфире YouTube-шоу «Хочу с…» рассказал ведущей Ксане Сергиенко, как столкнулся с травлей после своей неожиданной победе на «Голосе».

Как отметил священник, гонения на него начались еще во время проекта. Причем, как он выразился, клевали его в том числе и свои же иерархи. Они прямо в лицо ему говорили, что не стоило участвовать в этом проекте. По словам Фотия, он принимает их точку зрения. Со своей стороны, они, как он считает, тоже правы. По его словам, участие в «Голосе» это что-то нестандартное для священника, нетрадиционное, но статус священства это нисколько не умоляет.

«Есть люди, у которых я стал нерукопожатным. Не знаю почему. Может быть, они более консервативно настроены и не приняли тот факт, что я оказался, грубо говоря, в ящике». Иеромонах Фотий

Напомним, что иеромонах Фотий победил в шоу «Голос» в 2015 году. После этого его стали узнавать на улицах и просить автографы.

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