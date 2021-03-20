«Мартиросян ушел из «Камеди». Будем делать вид, что нам интересно, где он»: Харламов высмеял коллегу

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Камеди Клаб» на ТНТ подшутил над своим бывшим коллегой по проекту Гариком Мартиросяном. В гости на программу пожаловали актеры дубляжа Карен Арутюнов, Аниса Муртаева, Дарья Блохина и Альберт Ибрагимов.

«Кого вы можете из российских звезд спародировать? Ну вот из «Камеди Клаб», — спросил один из ведущих шоу Павел Воля. В это момент Карен Арутюнов начал пародировать Гарика Мартиросяна.

«Ребят, я вам реально говорю. Это все я придумал. Отвечаю, серьезно. Артура Пирожкова я придумал, бабушек легкого поведения я придумал. Вас тоже я придумал. Реально, ребят. Жанна, иди посмотри, что я придумал», — сказал он.

«Слушайте. Мартиросян уже четыре года, как ушел из «Камеди», но мы будем делать вид, что нам интересно, где он и что он». Гарик Харламов

Ранее Гарик Мартиросян объяснял, почему ушел из шоу. По его словам, зрители устали 15 лет видеть одно и то же лицо на экране.

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