«У нас с тобой свидание»: Бузова отправилась со Стоцкой в театр

Певица и телеведущая Ольга Бузова пятничный вечер провела в компании Анастасии Стоцкой. Подруги отправились в театр, где насладились одним из популярных мюзиклов под названием «Первое свидание». И в финале пьесы Бузова поспешила запечатлеться с подругой на память:

«У нас с тобой свидание сегодня, да! Не первое свидание, но свидание. Люблю тебя! Шикарный вечер, шикарный!», — рассказала на камеру Бузова.

Стоцкая ответила подруге взаимностью и поцеловала ее в щеку. Обе певицы остались в восторге от вечера, проведенного вместе.

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