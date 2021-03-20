«Нет смысла скрывать»: Анастасия Стоцкая призналась, что развелась с мужем

Певица и звезда мюзиклов два года скрывала разрыв с Сергеем Абгаряном.

38-летняя певица Анастасия Стоцкая в беседе с Юлией Барановской в эфире пятничного шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» поделилась новостью о своей личной жизни, которая для многих поклонников стала настоящим шоком. Оказалось, что девушка уже давно развелась с мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном.

«Наверное, нет смысла сейчас скрывать. Мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе, – призналась звезда.

Так Анастасия объявила о разводе, признание стало ответом на вопрос Барановской о том, как семья Стоцкой пережила самоизоляцию. Знаменитость добавила, что говорить о разрыве с мужем она сейчас может спокойно, поскольку прошло уже довольно много времени и страсти улеглись.

Бывший муж почти ежедневно видится с детьми — 9-летним Сашей и 3-летней Верой, подчеркнула Стоцкая. И добавила, что для экс-возлюбленного это очень важно: «Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте».

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Напомним, Стоцкая и Абгарян познакомились на отдыхе в Арабских Эмиратах. Вскоре роман перерос в брак, и на свет появился первенец Саша, который, как утверждают некоторые поклонники, до невероятного сильно похож на экс-продюсера и друга певицы Филиппа Киркорова.

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