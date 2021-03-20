Под цвет глаз: Пегова в голубом жакете и с высокой укладкой показала свой новый образ

42-летняя звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова активно общается с поклонниками в Сети. Актриса ведет микроблог в Instagram, где делится с фолловерами новостями не только из профессиональной, но и личной жизни. Путешествия, выходы на красную дорожку, повседневные образы и общение с дочерью – фанаты обожают узнавать свою любимицу с разных сторон.

Накануне Пегова поделилась снимками, на которых предстала в новом для себя образе. Девушка позирует для селфи с высокой укладкой и строгом голубом жакете, гармонирующем по цвету с оттенком красивых глаз звезды.

«Рабочие моменты», — подписала кадры актриса.

Пегова не отметила, что это за проект, ради которого она так выразительно преобразилась. И поклонники не смогли не отметить, как красива звезда экрана.

«Какая вы классная актриса», «Какая вы весенняя, Ирина! Снимается кино? О чём фильм? Женская судьба? Вы очень красивы в этом кадре, Ирина!», «

Вот это взгляд», «Такие проникновенные глаза, такой таинственный взгляд!». «Красивый наряд!», — пишут фолловеры.

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