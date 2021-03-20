Папино счастье: Безруков порезвился с двухлетним сыном от Матисон

Актер читал сказку Степе так, что малыш заливался от смеха, а папа в это время наслаждался эмоциями наследника.

47-летний актер театра и кино Сергей Безруков счастлив в браке с режиссером Анной Матисон. Они поженились в 2016 году и за это время стали родителями дважды. Сначала на свет появилась дочка Маша, которой в этом году исполнится уже 5 лет, а вскоре родился сын, которого назвали Степаном. И звезда сериала «Бригада» просто души не чает в наследниках.

Даже несмотря на свою загруженность в театре и съемки в кино, Сергей Безруков старается максимально много времени проводить с детьми. Он обожает играть с дочкой и сыном, читать им сказки и гулять на свежем воздухе. Накануне артист перед сном порезвился с сынишкой, чей забавный смех запечатлел на видео.

Степан заливисто смеялся, когда папа читал ему детские стишки про Антошку, используя весь свой актерский талант. Глядя на малыша, Безруков буквально таял от счастья и светился от нежности. Поклонники поспешили это заметить.

«Самые счастливые минуты с самым лучшим папой», «Идиллия!!!», «Так мило», «Сколько радости! Так мило!», «Какие вы хорошенькие, позитивные, очень приятно за вами наблюдать», «Степочка копия Вы! Как же мило! Что может быть лучше такого счастливого, детского смеха!», «Чудный папа..на все у него время хватает», «Ну просто маленькая копия, а глазки мамины», — пишут в комментариях.

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