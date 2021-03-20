Фанаты не оценили: Асмус примерила трикотажный топ без лифчика, но восторгов публики не дождалась

С тех пор как Кристина Асмус исполнила главную женскую роль в фильме «Текст», зрители разделились на два лагеря. Одни восхитились актерскому таланту звезды, а другие заняли позицию хейтеров и нещадно раскритиковали девушку за откровенные сцены, утверждая, что она совсем потеряла стыд. И до сих пор каждый жест Асмус, который можно трактовать двусмысленно, просеивается ими через сито нравственности.

Накануне красавица появилась в одном из костюмерных цехов для примерки образов. Девушка рассказала подписчиками микроблога, что съемки нового проекта начнутся через два месяца, но работа над прорисовкой характера ее героини идет полным ходом.

Асмус примерила несколько нарядов, которые показала подписчикам с просьбой оценить. В том числе и образ, который рассчитан подчеркнуть сексуальность героини: трикотажный топ на голое тело, излишне подчеркивающий рельефы груди актрисы.

Но фолловеры не оценили. И отдали предпочтение более выдержанному наряду, проголосовав в опросе.

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