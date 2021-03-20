«Не идет на пользу ни одному женскому лицу»: Васильев показал цвет, который добавляет болезненности

На программе «Модный приговор» героиню Анну преобразили до неузнаваемости. Из «женщины пожилого возраста» она превратилась в эффектную и молодую красотку. 36-летняя девушка всю жизнь жила в неведении, что на самом деле прекрасна. И стилисты шоу смогли ее в этом убедить.

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Но не все наряды, которые примерила героиня, нашли отклик у фэшн-экспертов модного суда. Александр Васильев, завидев Анну в глянцевом жакете кислотного салатового оттенка, поспешил отметить:

«Скажу вам один секрет: все холодные оттенки светло-зеленого делают ваше лицо болезненным. И несмотря на то, что инсайты и журналы моды, и блогеры будут рекламировать весь год -2021 именно этот оттенок, он никогда не идет на пользу ни одному женскому лицу», — вынес свой вердикт эксперт.

Васильев согласился, что такой цвет – трендовый, но поспешил назвать его однодневкой, потому что он быстро выйдет из моды. И считает, что вещи такого оттенка не стоят внимания модниц.

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