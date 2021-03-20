Снова брюнетка: Бузова в черном лонгсливе и джинсах с завышенной талией предстала в салоне красоты

Певица и телеведущая Ольга Бузова обожает меняться. Девушка устраивает себе бьюти-преображения с каждым новым сезоном и уже несколько раз бывала блондинкой и снова возвращалась к природному темному, а также носила укороченное каре локоны до пояса.

На этот раз красавица предстала с темными волосами с каштановым отливом. Она позировала в салоне красоты в черном лонгсливе с глубоким V-образным вырезом и джинсах на высокой посадке.

«Главное, правильно формулируйте свои желания», — отметила звезда под фото.

Поклонники в комментариях сошлись во мнении, что темные волосы Ольге невероятно идут. Девушка усилила драматичность образа при помощи алых губ и массивных сережке из желтого металла, и фолловеры просто искупали ее в комплиментах:

«Оляяяя, как классно!!!! Образ огонь», «Образ шикарный, красные губы», «Какая красивая боожеее», «Оленька, идеальная!!!», «Красивая! Красная помада очень идет», «Оль, вы тут на испанку похожи», — отметили фанаты.

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