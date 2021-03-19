«За миллионы слов любви»: недавно вновь ставшая мамой Татьяна Арнтгольц, обратилась к поклонникам

Актриса тепло поблагодарила за важные фразы в адрес ее семьи.

В жизни Татьяны Арнтгольц некоторое время назад произошло прекрасное событие – на свет появился ее сын Данила. Мальчик стал первым совместным ребенком блондинки и ее мужа, актера Марка Богатырева. О том, что она вновь стала мамой, звезда сериалов сообщила поклонникам в день своего рождения. 18 марта Татьяна и ее сестра-близнец Ольга Арнтгольц отмечали свое 39-летие. Примечательно, что недавно вновь стала мамой и Ольга. Сыновья красавиц-сестер появились на свет с разницей в три недели!

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Поклонники все эти дни поздравляют актрис с рождением наследников и с их, одним на двоих, днем рождения.

Вечером в пятницу, 19 марта, Татьяна Арнтгольц вышла на связь со своей аудиторией в Instagram и призналась, что тронута добрыми словами, сказанными в ее адрес.

«Спасибо всем за миллионы слов любви! Будьте счастливы и здоровы! Берегите себя!» — написала молодая мама.

Под этим постом Татьяны Арнтгольц за считанные минуты были оставлены новые поздравления и пожелания.

«Танечка, поздравляю вас с рождением сына! Вы большая молодец! Это счастье», «С днем рождения! И с рождением сыночка! Здоровья малышу и маме», «Кажется, что такую красоту ничем уже нельзя приукрасить, но нет… можно! Любовь и материнство — вот самый лучший макияж для женщины! Счастье светится изнутри», — высказываются в Сети.

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