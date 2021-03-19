«Отправлю человечка потусить»: Анна Михайловская показала подросшего сына от Тимофея Каратаева

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в фильме «Капитанша» Анны Михайловской появилась фотография с ее пятилетним сыном. Примечательно, что молодая мамочка видит мальчика уже совсем взрослым и самостоятельным. Она даже готова брать его с собой на вечеринки.

Анна запечатлелась с малышом у себя в квартире. Примечательно, что у знаменитости и ее наследника были практически одинаковые пижамы с изображением мультипликационных героев.

«Пятница! Бары, клубы, рестораны… Пойду отправлю своего человечка Playmobil потусить», — подписала фото с сыном Анна.

По словам поклонников артистки у мальчика просто невероятно красивые, цвета платинового блонда, волосы. Также фанаты признали, что повзрослевший Мирослав стал очень похож на свою маму:

«Шикарные», «Самый серьезный молодой человек улыбается», «Пижама классная», «Копия мамы», «Такой милашка», «Сынок очень на вас похож!», «Какие очаровательные», «Заметно повзрослел», «Симпотяжка».

Напомним, Михайловская родила сына от первого мужа — актера Тимофея Каратаева, с которым расписалась в августе 2013 года. А уже в июне 2018 года их брак официально был расторгнут.

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