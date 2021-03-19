«Вряд ли бы я влюбилась в охранника»: жена Диброва намекнула на отсутствие интеллекта у мужчин данной профессии

Полина Диброва заявила, что кайфует от того, что супруг намного старше и умнее ее.

В конце марта Полина и Дмитрий Дибровы отпраздную стальную свадьбу, стаж их семейной жизни составляет 11 лет. За это время у модели и известного телеведущего родились три сына.

Их гармоничный союз часто называют мезальянсом, ведь Полина младше своего мужа на 29 лет. Из-за этого многодетной маме часто приходится выслушивать неприятные комментарии и вопросы в свой адрес. Так, например, у Полины Дибровой часто спрашивают, полюбила бы она Дмитрия, будь он простым охранником.

«Во-первых, Дмитрий Дибров никогда бы не работал охранником — не его профиль вообще, — написала Полина Диброва в Instagram. — Во-вторых, вряд ли бы я влюбилась в охранника, допускаю подобную подработку в глубокой молодости, но не более, хотя, ничего против профессии не имею, конечно же, и никого не хочу обидеть».

Полина заявила, что ей всегда нравились люди с незаурядным уровнем интеллекта, к коим вряд ли можно причислить мужчин, выбирающих профессию охранника.

«Самое сексуальное — конечно мозг. Поэтому стоит тему с профессией охранника считать невозможной», — добавила жена известного телеведущего.

Полина Диброва уточнила, что супруг – воплощение ее идеала мужчины, и поэтому она в него влюбилась, а не из-за того, что он богат и знаменит, как думают многие.

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