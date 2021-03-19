«Арсюша – блондин с голубыми глазами»: старший сын Плющенко и Рудковской запечатлелся с младшим братом

Гном Гномыч уверяет, что Арсений очень похож на него.

У звездной пары Яны Рудковской и Евгения Плющенко подрастают двое совместных сыновей. Саше, который известен среди поклонников как Гном Гномыч, — восемь лет, а Арсению в начале апреля исполнится полгодика.

Саша Плющенко обожает маленького братика. Он часто играет с малышом под присмотром взрослых.

больше по теме Яна Рудковская разместила фото Гном Гномыча 2014 года с четырьмя олимпийскими медалями отца Ее муж фигурист Евгений Плющенко выигрывал медали на четырех Олимпиадах, что является уникальным результатом.

На страничке Гном Гномыча в Instagram появилось свежее фото, на котором оба мальчика запечатлены вместе. Вероятно, красивый и трогательный кадр сделала их мама, продюсер Яна Рудковская. На снимке Саша Плющенко лежит на диване, а у него на животе уютно расположился маленький Арсений. Кроха не сводит глаз со старшего брата.

«Арсюша — блондин с голубыми глазами, который очень похож на меня», — подписал фото Гном Гномыч.

Преданные поклонники звездного семейства пришли в восторг от трогательного снимка.

«Значит, будет таким же красавчиком, как и ты», «Носик папин», «Очень милая фотография получилась», «Братская любовь — сильное чувство, особенно, в детстве. Самый сейчас дорогой человек», «Арсюша! Твой брат веселый и добрый!», «Такой заботливый брат! Счастья вам», — высказываются в Сети.

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